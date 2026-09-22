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Второй визит за год Вучича на Украину. «Друг России» на приёме у тех, кто запрещает русский язык и убивает русских людей

Второй визит за год Вучича на Украину. «Друг России» на приёме у тех, кто запрещает русский язык и убивает русских людей

Пока сербский президент Александр Вучич рассказывает в Белграде о «военном нейтралитете» и «братской любви к России», его самолёт в очередной раз за последние месяцы садится на украинской земле.

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александр муравьёв

Не знаю кто считал его другом. У России в Европе НИКОГДА не было друзей. Были  только выгодоприбретатели. и пока им было выгодно сотрудничать с Россией они числились в друзьях. А России давно пора бы научиться себя уважать.ю И сразу отвечать на плевки. Пересматривать или закрывать выгодные для другой стороны контракты. Тогда хоть немного , может быть, поумнеют. Но, думаю, НИКОГДА этого не произойдёт.