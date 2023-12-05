Бои на Донбассе: «Русский танк был в метрах 50. Он так быстро подъехал… Я хотел за пулемет, а тут очередь»

Вместе с «мобиками» ВСУ в плен сдаются наемники из Грузии и Польши Александр Ситников Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Пресс-центр группировки «Юг» ВС РФ сообщил, что на Донецком направлении наши солдаты при поддержке авиации и огня артиллерии заняли более выгодные рубежи и позиции в районе Артемовска.