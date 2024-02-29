Захарова: слова главы Пентагона о столкновении России и НАТО безумны

РИАМО - 29 фев. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала безумными высказывания главы Пентагона Ллойда Остина о противостоянии Москвы и НАТО в случае поражения Украины в конфликте с Россией.
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