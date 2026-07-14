В библиотеке на Яблочкова появились новые детективы и книги для детей

Библиотека №51 ОКЦ СВАО пополнилась новыми книгами. Среди них можно найти «чтиво» на любой вкус. Так, желающим погрузится в атмосферу захватывающего детектива наверняка придутся по вкусу «Московские грезы и «Петербургские мечты» Татьяны Устиновой.