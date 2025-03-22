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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Оскар Пиастри: «Финиш на втором месте – это всегда хороший результат»

Пилот «Макларена» подвел итоги заезда, отметив, что с учетом темпа его болида остался доволен финишем на второй позиции и тем, что сумел опередить Макса Ферстаппена.

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