Китайский робот демонстрирует кунг-фу

Китайский робот Unitree G1 теперь умеет выполнять приёмы кунг-фу. Алгоритмы управления усовершенствовали, и теперь гуманоидный механизм за $16 000 не только колет орехи и танцует, но и демонстрирует боевые навыки.
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