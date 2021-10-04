Паленке: тайна царской гробницы

ДрузьяПолитикаПаленке: тайна царской гробницыПаленке: тайна царской гробницы Пожалуй, наиболее интригующая тайна майянских пирамид связана с древним комплексом Паленке.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий Ильинов5 коротких фактов о наполеоновском маршале Нее: 1️⃣ При Бурбонах Ней не мог стать офицером, так как он был простолюдином. Наполеон сделал его герцогом, а после Бородинского сражения - князем Московским. 2️⃣ При отступлении из России Ней возглавлял арьегард. Его называли «последним французом на русской земле». Наполеон же считал Нея «храбрейшим из храбрых». 3️⃣ Ней был одним из тех, кто уговорил Наполеона отречься от престола. С приходом Людовика XVIII Ней оказался в фаворе у короля. Когда Наполеон вернулся с острова Эльба, Ней снова присоединился к нему со своей армией. 4️⃣ В битве при Ватерлоо под Неем было убито 5 лошадей. Несмотря на его героизм, его преждевременная атака на англичан, вероятно, поспособствовала поражению французов. 5️⃣ После второй ссылки Наполеона, когда Нея обвинили в государственной измене, генералы отказались его судить. Суд пришлось поручить гражданским – пэрам Франции. Его осудили и расстреляли в один день. Команду «пли» расстрельному взводу Ней отдал сам.Ирина ЧерноваИ Пакаль летит в шатле🌈⚠️🐲Комментировать
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