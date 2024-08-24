Власть последовала за бизнесом: Помощь жителям Курской области чиновники отдали на откуп маркетплейсам

Александр Ляшенко

На какие деньги пиарится ОЗОН? В июне он у меня,при заказе авиабилетов. украл около 21000 рублей.Личная переписка ничего не дала, отвечал на мои вопросы их бот ОЗЯ!Это случилось со мной, а скольких ещё ОЗОН кинул, нет статистики.зато есть вот такие хвастливые пиар-заявления!