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Власть последовала за бизнесом: Помощь жителям Курской области чиновники отдали на откуп маркетплейсам

Власть последовала за бизнесом: Помощь жителям Курской области чиновники отдали на откуп маркетплейсам

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Комментарии
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Александр Ляшенко
На какие деньги пиарится ОЗОН? В июне он у меня,при заказе авиабилетов. украл около 21000 рублей.Личная переписка ничего не дала, отвечал на мои вопросы их бот ОЗЯ!Это случилось со мной, а скольких ещё ОЗОН кинул, нет статистики.зато есть вот такие хвастливые пиар-заявления!
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