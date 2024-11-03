SHOT: на умершем отце Ирины Болгар висит долг в 500 тысяч рублей

Семья Ирины Болгар столкнулась с чередой судебных исков и финансовых обязательств, родители женщины испытывали трудности с оплатой коммунальных услуг, а члены семьи постоянно судились друг с другом из-за недвижимости.
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