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Российский разведчик рассказал, как сбил украинский дрон из ружья

Российский разведчик рассказал, как сбил украинский дрон из ружья

Российский разведчик-сапер из 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» Игорь Айваседо, известный под позывным «Дерзкий», рассказал РИА Новости о том, как ему удалось спасти своих сослуживцев возле освобожденного Троицкого в Донецкой Народной Республике.

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