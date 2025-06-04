Российский разведчик рассказал, как сбил украинский дрон из ружья

Российский разведчик-сапер из 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» Игорь Айваседо, известный под позывным «Дерзкий», рассказал РИА Новости о том, как ему удалось спасти своих сослуживцев возле освобожденного Троицкого в Донецкой Народной Республике.