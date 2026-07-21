Сила в правде
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Сила в правде

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Украинский полковник ГУР шокировал мир: Зеленский лично приказал устроить теракты страшнее Крокуса, а шпиона назвал его ублюдком

Украинский полковник ГУР шокировал мир: Зеленский лично приказал устроить теракты страшнее Крокуса, а шпиона назвал его ублюдком

Полковник ГУР Виталий Жикович в аудиозаписях прямо назвал Зеленского «зелёным ублюдком» и рассказал, как по его приказу готовятся теракты в России, куда жестче Крокуса.

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