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  • Михаил Мамонов
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Ямаль может получить 10-й номер в «Барсе». Не все боссы «за» – не хотят давления на 16-летнего игрока

Сейчас в каталонском клубе свободны три номера – 10-й, 12-й и 24-й. Все больше людей в «Барселоне» хотят, чтобы у 10-го номера появился новый обладатель, так как за счет него можно генерировать больший доход.

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