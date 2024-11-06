Экс-регионала Колесниченко обвинили в разжигании национальной розни и ненависти за выставку о Волынской трагедии

На Украине заочно вынесли приговор бывшему народному депутату от «Партии регионов» Вадиму Колесниченко и двоим экс-милиционерам по делу о выставке под названием «Волынская резня — польские и еврейские жертвы ОУН-УПА*».
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