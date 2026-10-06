В Непале прекратили поиски 5 тысяч человек, пропавших после наводнения в августе

Власти Непала решили закончить операцию по поиску пропавших без вести после наводнения в августе, в результате которого погибли минимум 1455 человек.
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