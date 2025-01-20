Проценты по кредитам достигли рекорда, россияне смогут оплачивать покупки лицом. Обзор Банки.ру

Начисленные россиянам проценты по кредитам превысили 600 млрд рублей, сообщает РБК. Речь идет о процентах, которые заемщикам предстоит выплатить в ближайший месяц с отчетной даты для погашения кредитов по графику.
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