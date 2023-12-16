В Бельцах появятся новые троллейбусы

Троллейбусы, которые будут закуплены для жителей Бельц, будут освобождены от таможенных пошлин. Парламент проголосовал в первом чтении за проект закона о внедрении некоторых единиц электротранспорта в Республике Молдова.
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