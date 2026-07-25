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Журнал «Профиль»

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Заявления главы DeepSeek ударили по финансам компании

Китайский разработчик ИИ DeepSeek временно остановил проведение второго раунда привлечения капитала. По информации источников Bloomberg, компания уведомила по крайней мере часть потенциальных инвесторов, что в ближайшие дни ожидавшегося подписания инвестиционных соглашений не будет.

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