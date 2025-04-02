Депутат Киселев: повышение возрастного порога молодежи до 40 лет пока не планируется

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по молодежной политике Михаил Киселев в разговоре с ОТР сообщил, что в России пока не обсуждается увеличение возраста молодежи на законодательном уровне.
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