360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 279 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Друзина
    Депортировать всю семью этого ребенка и всех родственников.В Минобразования ...
  • Виктор Луговой
    Предсказамус? Нучо, - время пошло... Мы за язык не тянули.Депутат Рады Дуби...
  • Леонид
    Уголовку поганцу.Москвичу, выброси...

Депутат Киселев: повышение возрастного порога молодежи до 40 лет пока не планируется

Депутат Киселев: повышение возрастного порога молодежи до 40 лет пока не планируется

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по молодежной политике Михаил Киселев в разговоре с ОТР сообщил, что в России пока не обсуждается увеличение возраста молодежи на законодательном уровне.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх