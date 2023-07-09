Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

8 795 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вера смелых
    Опять этот Царёв! Что Подоляка, что этот, втайне проукраинские особи. "Змея меняет шкуру, да не меняет натуру" ! Бывш...Без названия
  • Петр Федотов
    Чему радуетесь? Вам лапшу вешают на уши, а вы и мурчите от удовольствия. Кто либо читал немецкую газету с выступление...Это надо слышать!...
  • Россиянин
    Олух, слушай правду!Это надо слышать!...

А дальше будет "зерновая сделка" без России... С кораблями ВМФ Турции

А дальше будет "зерновая сделка" без России... С кораблями ВМФ Турции

Все-таки генетика, история и национальные черты - это и есть главное. В геополитике. Не дружба, честное слово, правда - а именно национальные устои.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
59
Вот кто правит...              https://chat.mirtesen.ru/messenger/exp/?id=600461376054&amp;utm_medium=push_system
МТ-Мессенджер
МирТесен
Ответить
14 час.
Геннадий Свешников
Да не кто ему не верит,а мир должен быть там конкретно.У этих фашистов,вернувшихся из гарема-обрезали яйца🤞👈
Ответить
14 час.
Астон Мартин
Несомненно это Плевок и смачный в тех, кто когда то его спас , а на плевки отвечать надо а не отмалчиваться ...🥸
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх