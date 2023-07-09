Все-таки генетика, история и национальные черты - это и есть главное. В геополитике. Не дружба, честное слово, правда - а именно национальные устои.
А дальше будет "зерновая сделка" без России... С кораблями ВМФ Турции
Комментарии
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59
Вот кто правит... https://chat.mirtesen.ru/messenger/exp/?id=600461376054&utm_medium=push_system
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МирТесен
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14 час.
Геннадий Свешников
Да не кто ему не верит,а мир должен быть там конкретно.У этих фашистов,вернувшихся из гарема-обрезали яйца🤞👈
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14 час.
Астон Мартин
Несомненно это Плевок и смачный в тех, кто когда то его спас , а на плевки отвечать надо а не отмалчиваться ...🥸
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14 час.
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