А дальше будет "зерновая сделка" без России... С кораблями ВМФ Турции

Да не кто ему не верит,а мир должен быть там конкретно.У этих фашистов,вернувшихся из гарема-обрезали яйца🤞👈

Астон Мартин

Несомненно это Плевок и смачный в тех, кто когда то его спас , а на плевки отвечать надо а не отмалчиваться ...🥸