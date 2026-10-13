Песков: Путин во вторник проведет международный телефонный разговор

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин во вторник проведет международный телефонный разговор.
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