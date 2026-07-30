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Алёна Бабенко добилась славы в 32 года — но сын рос, почти не видя мать

Алёна Бабенко добилась славы в 32 года — но сын рос, почти не видя мать

Осенью 2024 года Алёна Бабенко оказалась в центре внимания из-за ухода с телевидения и судебного решения.

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