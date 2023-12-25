Врач назвала топ-5 самых вредных продуктов для женщин

Диляра Лебедева рассказала, в каких продуктах транcжиров больше, чем сахараГастроэнтеролог Диляра Лебедева в своём телеграм-канале опубликовала видео, где она рассказывает о влиянии тех или иных продуктов на здоровье женщин.