Врач назвала топ-5 самых вредных продуктов для женщин

Диляра Лебедева рассказала, в каких продуктах транcжиров больше, чем сахараГастроэнтеролог Диляра Лебедева в своём телеграм-канале опубликовала видео, где она рассказывает о влиянии тех или иных продуктов на здоровье женщин.
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