Лицо немосковской внешности

Моя семья. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома!

Эту историю мне поведала одна уже не очень юная, но всё ещё миловидная дама. Назовём её Глафирой Павловной Килиманджаровой, дабы осложнить журналистам и работникам телешоу её поиск после прочтения сей истории.