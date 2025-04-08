Моя семья. Счас...
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Лицо немосковской внешности

Лицо немосковской внешности

Эту историю мне поведала одна уже не очень юная, но всё ещё миловидная дама. Назовём её Глафирой Павловной Килиманджаровой, дабы осложнить журналистам и работникам телешоу её поиск после прочтения сей истории.

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Комментарии
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Надежда Кувыкина
Прям кино)
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