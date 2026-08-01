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Голос страха: что таит в себе музыка Сергея Курёхина для «Посвящённого» Олега Тепцова

Голос страха: что таит в себе музыка Сергея Курёхина для «Посвящённого» Олега Тепцова

2 августа кинопрограмма Музея «Гараж» покажет «Посвящённого» Олега Тепцова. Специально для «Сноба» Олег Соболев рассказывает, как Сергей Курёхин превратил саундтрек картины в самостоятельный голос страха и почему противоядием ему стала песня Лидии Мендозы.

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