Экс-главком ВСУ, а ныне посол в Лондоне Валерий Залужный заявил, что Украина никогда не вступит в НАТО.
НАТО понадобится лет 12, чтобы хоть наполовину сравняться с Россией — Залужный
Комментарии
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Татьяна Мироненко
Хватит тягаться с Россией, 😡 живите и нас оставьте в покое
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1 м.
yuriy ivanov
Демократия - утопия, какие могут быть догонялки, социализм + рыноч. эконом.- китай - попробуй догони. Ну а мы ........... Спасибо Горбачеву
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1 м.
Ингерман Ланская
ванёк, ты в каком месте китая сасилизьм видел??? в китае нормальный капитализьм - с частной собственностью на средства производства. с эксплуатацией капиталистами работников, с присвоением капиталистами прибавочной стоимости..... если и есть где-то сасилизьм так это на кубе -нормальный сасилизьм с сопутствующей нищетой
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1 м.
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