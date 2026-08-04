НАТО понадобится лет 12, чтобы хоть наполовину сравняться с Россией — Залужный

Демократия - утопия, какие могут быть догонялки, социализм + рыноч. эконом.- китай - попробуй догони. Ну а мы ........... Спасибо Горбачеву

Ингерман Ланская

ванёк, ты в каком месте китая сасилизьм видел??? в китае нормальный капитализьм - с частной собственностью на средства производства. с эксплуатацией капиталистами работников, с присвоением капиталистами прибавочной стоимости..... если и есть где-то сасилизьм так это на кубе -нормальный сасилизьм с сопутствующей нищетой