Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 794 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Потехин
    Эта статья высер антируский! Работаю на Ижстали , с выпивкой на предприятии строго,если на проходной заметят ,что ты ...Таджик Гафур прие...
  • Сергей М
    То, что описывает возможно было лет 30 назадТаджик Гафур прие...
  • Олег Синяев
    Завтра же после завтрака и долбаните! По мимо пиндосов ещё не по одному десятку стран НАТО, минимум две из которых то...Война на пороге. ...

Пушкин об СВО

Пушкин об СВО

Перечитал недавно стихотворение А.С. Пушкина «Клеветникам России» (« О чем шумите вы, народные витии? Зачем анафемой грозите вы России?», его мощный ответ на нападки и угрозы России со стороны европейских радикалов в связи с подавлением восстания в Польше в 1831 году.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх