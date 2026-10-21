В сентябре 2026 года в России продали 10,2 тыс. новых подключаемых гибридов — в 2,6 раза больше, чем в том же месяце 2025 года.
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