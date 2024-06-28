В ТюмГУ рассказали об «умной устойчивости» городов Арктики

Сухопутная территория арктической зоны России (АЗР) включает девять регионов и составляет 4,7 миллиона квадратных километров, на которых по состоянию на 2021 год проживали 2,3 миллиона человек, в том числе подавляющее большинство – в 41 арктическом городе.