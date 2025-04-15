Валерий Осталеп: "Скрины Драгалин нанесут власти ощутимый ущерб" 

Бывший главный прокурор Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин намерена опубликовать как минимум 10 скринов из её переписок с другими людьми, разными структурами, и каждый из них будет наносить властям ощутимый ущерб.
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