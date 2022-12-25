Кард Hardcore Boxing Асбаров – Шойгрин, прямая трансляция, смотреть онлайн турнир 25 декабря

25 декабря в Москве, на ЦСКА Арена, пройдет крупный стадионный турнир Hardcore Boxing, где в главном бое вечера Сослан Асбаров проведет поединок против Джоэла Шоджгрина, Кард турнира Hardcore Boxing 25 декабря – участники Сослан «Кобра» Асбаров – Джоэл «Shotgun» Шойгрин; Самат «Кыргыз» Абдырахманов – Элвин Леон «El Bandito» Брито; Хайбула «Хищник» Мусалов – Джон Эскорбоза; Тимур «Витязь» Слащинин – Гаджи «Автомат» Наврузов; Арсен «Снежный человек» Согомонян – Сауло «Кассиус Клей» Кавалари; Андрей «Цыган» Чеботарев – Виталий «Бодрый» Бодров; Михаил «Мачете» Тарабрин – Грачик «Кобра» Саакян; Эльнур «Завоеватель» Сулейманов – Артур «Черная молния» Осипов; Радмир «Кири Буба» Абдурахманов – Ислам Думанов.
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