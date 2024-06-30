92% владельцев MATIC в минусе. Время покупать токен?

Цена токена MATIC проекта Polygon упала до девятимесячного минимума, вызвав беспокойство инвесторов. Это привело к тому, что более 92% держателей MATIC находятся "вне зоны прибыли", то есть их токены стоят меньше, чем куплены.
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