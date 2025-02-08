Полный привод, классический автомат, приемлемая цена — в Россию везут новый кроссовер

Рынок российских внедорожников готовится к появлению нового игрока – китайского . Цена, заявленная на уровне 2,6 миллиона рублей, сразу же ставит его в конкуренцию с такими популярными моделями, как Haval F7 второго поколения.
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