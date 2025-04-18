Уборка шин с улиц

Устав призывать горожан к порядку местные власти выделили два миллиона рублей на уборку шин. «Выделяем из муниципального бюджета два миллиона рублей на вывоз и утилизацию 400 тонн этого вида отходов», - сообщила мэр курортного города Янина Павленко и вновь призвала автовладельцев сдавать старую резину в утиль.