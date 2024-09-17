Алтайские гребцы в 2024 году завоевали 84 медали

Почти половина из них – золотые Спортсмены из Алтайского края в 2024 году на российских и мировых соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ завоевали 84 медали: 41 золотую, 27 серебряных и 16 бронзовых, пишет "Атмосфера".
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