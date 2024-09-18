А вот и мурал за полмиллиона от депутата Сергея Лузинова. На стене, которая изначально имеет ребристый рисунок.
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А вот и мурал за полмиллиона от депутата Сергея Лузинова. На стене, которая изначально имеет ребристый рисунок.