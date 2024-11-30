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"Выйти из-под контроля": Хакан Фидан призвал учесть предупреждения Путина по Украине

"Выйти из-под контроля": Хакан Фидан призвал учесть предупреждения Путина по Украине

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан призвал внимательно отнестись к предупреждениям президента России Владимира Путина о рисках выхода конфликта на Украине из-под контроля.

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