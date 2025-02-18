Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Боевики ВСУ попали под шквальный огонь «Мста-С» в курском приграничье

Боевики ВСУ попали под шквальный огонь «Мста-С» в курском приграничье

Расчет 152-мм самоходной артиллерийской установки 2С19 «Мста-С» артиллерийского соединения ВДВ уничтожил бронетехнику ВСУ, склады боеприпасов и укрепленные позиции боевиков в приграничном районе Курской области.

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