Боевики ВСУ попали под шквальный огонь «Мста-С» в курском приграничье

Расчет 152-мм самоходной артиллерийской установки 2С19 «Мста-С» артиллерийского соединения ВДВ уничтожил бронетехнику ВСУ, склады боеприпасов и укрепленные позиции боевиков в приграничном районе Курской области.
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