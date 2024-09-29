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Квартира, дом, дача

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В штукатурку, стяжку для прочности кладут ПВА, соль, яйца, отвар из риса, мыло. Почему эти смеси не работают

В штукатурку, стяжку для прочности кладут ПВА, соль, яйца, отвар из риса, мыло. Почему эти смеси не работают

Чтобы улучшить строительный раствор многие используют различные добавки: ПВА, жидкое мыло, соль, известь, яичный белок, сахар, молоко, рисовый отвар, мел и др.

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Комментарии
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ВМ
Владимир Минаков
Жидкое мыло/шампунь,  в количестве 1 колпачок на  2 ведра, добавляют в штукатурный раствор ( песок, цемент) для пластичности смеси. Раньше для таких целей прибавляли известь, глину, но глина нарушала прочность раствора. А вот жидкое мыло значительно повышает пластичность, увеличивает время застывания смеси. Зимой при кладке кирпича, в раствор добавляют спецприсадки, а при их отсутствии - селитру, кг на замес раствора  бетономешалкой 0,25 м3. Водный раствор клея ПВА используют при отсутствии грунтовки, для первичной обработки оштукатуренных стен и бетонной стяжки пола - улучшает адгезию при укладке плитки и создаёт прочную плёнку, препятствующую образованию подъёма пыли при укладке ламината и линолеума.
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