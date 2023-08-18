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Саид Сапаров о травме Асу Алмабаева перед боем: «Он не мог руку поднять»

Тренер Kill Cliff Саид Сапаров рассказал о травме Асу Алмабаева за 10 дней до дебюта в UFC: «Травмы случаются, но у бойцов всегда страх, когда это проиходит за неделю до боя.

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