Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Петров
    Пора России помочь Мексике, Аляске, Шотландии и т.п. Печенек отправить, советчиков ))В минобороны Укра...
  • Валентина Литвяк
    Клонировать  СС Собянина и  раздать губернаторами в депрессивные города.Смольный откровен...
  • Юрий Зубрин
    Пустобрёх!Бывший украинский...

Риск повторного заражения омикрон-штаммом коронавируса в три раза выше, чем другими вариантами

Риск повторного заражения омикрон-штаммом коронавируса в три раза выше, чем другими вариантами

Новый штамм коронавируса «Омикрон» оказался в три раза заразнее для переболевших COVID-19, заявили в ЮАР по итогам совместного исследования Центра эпидемиологического моделирования и анализа и Национального института инфекционных заболеваний (НИИЗ).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх