Вампирский кооперативный шутер EvilVEvil выйдет этим летом. Открыта регистрация на будущий бета-тестСпустя четыре года после анонса разработчик Toadman Interactive объявил окно выпуска вампирского кооперативного шутера от первого лица EvilVEvil.
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