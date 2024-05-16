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Дамы и господа! Все вместе дружно скажем туркам: “Не хотите - как хотите!”

Дамы и господа! Все вместе дружно скажем туркам: “Не хотите - как хотите!”

ГРИГОРИЙ  ЛЕВИН И снова на повестке дня сложная ситуация с турецкими финансовыми институтами. Регулярно в эфире всплывает информация об очередном турецком банке, который взбрыкнул и не хочет проводить платежи в Россию, регистрировать новых предпринимателей или фирмы из РФ.

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Комментарии
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Людмила Свириденко
Не волнуйтесь Вы так. Переворот у них чуть не случился в 2016. А в этом году они вроде бы зачинщиков нашли. Как говориться, не прошло и десяти лет))))).
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14 час.
ГМ
Георгий Михалев
Эта турецкая скотина скоро сдохнет и его сдохнут и Турция вернется на цивилизованный путь развития. До прихода этой скотины, Турция была прекрасной страной.
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14 час.
S
Sobering
Турция до цивилизованного состояния не дойдёт, поскольку Западу ни Турция ни Эрдоган не нужны. Им нужна распавшаяся Турция на части. которые будут терзать регион, особливо Россию и Закавказье. Какое бы ни было глупое коварство Эрдогана, Путин уже спас его в 2016 году. Будет снисходительно и сейчас относиться, поскольку Эрдоган делает всё, чтобы Россия приросла Анталийским Федеральным Округом.
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13 час.

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