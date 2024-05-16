Дамы и господа! Все вместе дружно скажем туркам: “Не хотите - как хотите!”

Людмила Свириденко Не волнуйтесь Вы так. Переворот у них чуть не случился в 2016. А в этом году они вроде бы зачинщиков нашли. Как говориться, не прошло и десяти лет))))).

ГМ Георгий Михалев Эта турецкая скотина скоро сдохнет и его сдохнут и Турция вернется на цивилизованный путь развития. До прихода этой скотины, Турция была прекрасной страной.