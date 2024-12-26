В МГЛУ рассказали, что россияне получают до 20 миллионов звонков с Украины в день

Злоумышленники подменяют номера при помощи специальной аппаратуры Россияне получают до 20 миллионов звонков с украинских мошеннических номеров ежедневно, злоумышленники пользуются аппаратурой, которая подменяет номера на российские, рассказал РИА Новости заведующий лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) Роман Силантьев.