Депутат Госдумы Федоров: власти Мали способны самостоятельно принимать внешнеполитические решения

Политика СегодняПолитикаДепутат Госдумы Федоров: власти Мали способны самостоятельно принимать внешнеполитические решения Республика Мали является суверенной страной, которая может обращаться за помощью к партнерам из России.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАндрей СоловьевИнересно, по мнению фёдорова слабая и маленькая Мали - суверенная страна, способная принимать самостоятельные решения. А великая Россия - колония США ? Что-то женюра совсем в своём бреде запутался.Комментировать
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