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Царьград

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Русские аграрии обновляют рекорд: урожай риса 2024 года вырос на 17%

Русские аграрии обновляют рекорд: урожай риса 2024 года вырос на 17%

Русские аграрии в 2024 году обновили рекорд по сбору риса, собрав более 1,2 миллиона тонн, что на 17% больше, чем в прошлом году.

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