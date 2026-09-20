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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глеб Лутфуллин: «Я впервые прыгнул пять четверных. Будем экспериментировать, добавлять какие‑то моментики»

Фигурист Глеб Лутфуллин рассказал, что планирует выступать с пятью четверными прыжками в произвольной программе в этом сезоне.

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