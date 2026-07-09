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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мухова отыграла матчбол и впервые с «Ролан Гаррос»-2023 вышла в финал «Большого шлема»

Девятая ракетка мира Каролина Мухова обыграла седьмую ракетку мира Коко Гауфф в полуфинале « Уимблдона » – 6:2, 1:6, 7:6(10).

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