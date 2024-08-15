Сенатор Епифанова: россияне не отвечают личным имуществом по долгам в наследство

Россияне отвечают по долгам наследодателя только в пределах перешедшего к ним имущества. Когда стоимости унаследованного имущества не хватает, чтобы закрыть такие долги, наследники не обязаны отвечать своим личным имуществом.
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