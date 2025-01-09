Wi-Fi в кафе и парках: Невидимые угрозы для ваших данных Ирэн ОрлонскаяРоскачество предупреждает о рисках использования публичных Wi-Fi сетей, которые распространены в кафе, торговых центрах и других общественных местах.
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