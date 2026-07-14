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«Смелее заходи»: посетительницу кофейни засыпало камнями со здания в центре Владивостока

«Смелее заходи»: посетительницу кофейни засыпало камнями со здания в центре Владивостока

Корреспондент PRIMPRESS оказалась в неприятной ситуации в центре Владивостока — её осыпало штукатуркой и камнями, когда она выходила из кофейни Kafema в историческом здании на Светланской, 17 (Дом Катчана).

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